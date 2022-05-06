استهل مسرح أبو بكر سالم أولى حفلاته ضمن برنامج احتفالات العيد الذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بحفلة طربية أحياها كل من الفنان إبراهيم السلطان وخديجة معاذ وإبراهيم الحكمي ودحوم الطلاسي.

حضور جماهيري واسع

وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا تجاوز 6 آلاف شخص من محبي الطرب والموسيقى، حيث فتحت “بنش مارك” الشركة المنظمة للحفل أبواب المسرح أمام الجماهير في تمام الساعة الثامنة.

وبدأ الحفل بصعود الفنان دحوم الطلاسي على المسرح حيث غنى باقة من أجمل الأغاني الطربية منها “قفلوا باب المشاريه، يا جماعة ضلوعي لبسوها صفايح، الله حسيبك، يا وجودي على الراحة وسط تفاعل كبير من الجماهير.

بعدها أشعلت المطربة خديجة معاذ الأجواء على مسرح أبو بكر سالم بمجموعة من أجمل الأغنيات التي حظيت بتفاعل وحماس من الجمهور، حيث غنت “نارك ولا جنة هلي، العشق من الله” وغيرها من الأغاني في أجواء طربية مميزة.

أغنيات متميزة

وتوالت فقرات الحفل مع الفنان إبراهيم الحكمي الذي أبدع بغناء باقة من أغنياته المميزة “أجمل ما كان هذا حب، يا بعدهم كلهم، جيت أبسكن قصر حبك”، فيما ردد معه الجمهور أغنية “دق الماني”.

وجاء ختام الحفل مع النجم إبراهيم السلطان الذي أطرب جمهوره بغناء “شكرًا ولا باقي كلام، يحبونه وأنا يتعب فؤادي” فيما حيا أهل الرياض بأغنية “علتي ودواي عند أهل الرياض”.

يشار إلى أن مسرح أبو بكر سالم سوف يشهد حفلين آخرين من تنظيم شركة بنش مارك، ضمن فعاليات العيد، حفلة للفنان تامر حسني يوم الجمعة 6 مايو، وحفلة أخرى يحيها النجم العراقي كاظم الساهر يوم السبت 7 مايو.