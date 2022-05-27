أكد د. محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، أن السردية الإيرانية حول قضايا المنطقة واتهام الآخرين ومحاولة تبرئة نظام الملالي من الإشكاليات لم تعد تقنع حتى المدافعين عن النظام سواء كانوا إيرانيين أو من المغرمين بالنظام في الخارج.

وقالت السلمي، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أن هذه السردية الإيرانية تخرج من أفواههم ميتة ولم أعد أهتم بالرد عليها.

تعليقات وردود متكررة

وأضاف السلمي “مؤخرًا قضيت ثلاثة أيام في حوار غالبيته من الإيرانيين، أصبحت ردودهم وتعليقاتهم متكررة وغير لافتة للأنظار ولا جديد فيها”.

وتابع “يتوتر الإيرانيون من كل حقيقة تذكر ثم يلقون باللوم على الأمريكان والإسرائيليين وهم بذلك يفعلون ما تفعله النعامة عندما تشعر بالخوف”.