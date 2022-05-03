تشتهر محافظة الطائف منذ القدم بالعديد من العادات والتقاليد في فنون الطبخ وتقديم أفضل الأطباق السعودية، التي تميزت بها في مواسم الأفراح والمناسبات والأعياد، بمذاق لازال محتفظاً بتاريخه منذ أمد بعيد، وشهره أوصلتها للعالمية، وتعددت هذه الأطباق مع حلول عيد الفطر السعيد ومنها السليق الطائفي بالسمن البري، الذي يجد إقبالا من عموم الأسر في موائدهم ومناسباتهم.

ويتكون السليق الطائفي من مقادير رئيسية من (اللحم والأرز ذو الحبة القصيرة ممزوج بالمرق) ويطبخ باستخدام الحطب أو بموقد الغاز، ويعتبر من أشهى الوجبات التقليدية التي تشتهر بها الطائف وضواحيها من القرى المجاورة، ويحتوي على العديد من العناصر المفيدة، حيث يعتبر السليق الطائفي (باللحم الحري) من ألذ الأطباق السعودية، ويتميز بنكهته اللذيذة وقيمته الغذائية الصحية.

وقال أحد أبناء الوطن الشيف أبو عبدالله في حديث لـ”واس” إن محافظة الطائف تشتهر وتمتلك الكثير من الأطباق الشعبية طيبة المذاق والتي تجاوزت محيطها إلى مناطق أخرى بالمملكة وخارجها، نظراً لتميزها وتنوع فوائدها الغذائية مما جعلها حاضرة في كثير من المحافل والمناسبات الاجتماعية مثل الأعياد، ومن أشهر تلك الأكلات، السليق الطائفي بالسمن البري، الذي يتكون من لحم الحري والأرز والمرق والسمن البري”.

الأكلة الصحية الأكثر رواجًا

وأوضح الشيف أبو عبدالله أن السليق الطائفي في الأصل يخلو من إضافات الحليب والقشطة والبهارات، ويتكون فقط من (اللحم والأرز ذو الحبة القصيرة والمرق) عادً ذلك بالأكلة الصحية الأكثر رواجاً في مجتمع الطائف، والأعلى طلباً عن غيره من أصناف الطبخ الأخرى، في المواسم وخصوصاً في فصل الشتاء لتدفئة الجسم.

ولفت النظر إلى أن سر جودة الطبخ تتمثل دائماً في نَفَس الطاهي الذي يحضر الوليمة أو الوجبة من خلال وزن كمية المرق، والمحافظة على ارتفاع منسوب الماء في الإناء وتزفير المرق أثناء الطبخ بمصفاة خاصة بشكل مستمر من عوالق اللحم ودهونه، وتتراوح مدة طبخ السليق الطائفي ما بين ساعة ونصف إلى ساعتين.

وأرجع الشيف أبو عبدالله الفضل لوالدته في تعليمة أساليب الطبخ منذ الصغر، راوياً أن والدته امتهنت فن طبخ الوجبات الشعبية في جنوب محافظة الطائف منذ القدم من خلال إعداد وتحضير الولائم لسكان القرية، ناصحاً فئة الشباب الراغبين في تنوع مصادر الدخل بالاتجاه لتلك المهنة التي توفر ربحاً وفيراً.

يذكر أن محافظة الطائف تمتلك مخزوناً للمأكولات الشعبية مثل المندي الطائفي، والعصيدة، والمعجونة بالعسل والسمن، والقرصان، والملة، والهريسة، والمطبق بأنواعه المتعددة وغيرها من الأطباق.