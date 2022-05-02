كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تعرضه شخصيًا للتهديد بالقتل من خيرت الشاطر القيادي الإخواني المحبوس.

وخلال إفطار عيد الفطر المبارك صباح اليوم كشف الرئيس السيسي على الهواء تعرض الجيش للتهديد 3 مرات منهم مرة تهديد له شخصيًا.

السيسي يكشف تهديد الإخوان

وقال الرئيس المصري إن أول مرة تم تهديد المشير طنطاوي رحمه الله حال خرجت نتائج الانتخابات الرئاسية على عكس رغبة الإخوان والمرة الثانية جاء التهديد بعمل محاكمات شعبية لرموز النظام وفي المرة الثالثة كان التهديد للرئيس المصري شخصيًا.

وأقسم الرئيس المصري بالله ثم قال : القيادي الإخواني خيرت الشاطر هددني شخصيا لمدة 45 دقيقة، وهو يحرك يديه بإشارة إطلاق النار والقتل”.

استنفار من جانب الإخوان

وتابع : “هناك حالة استنفار من جانب الإخوان بعد بث مسلسل الاختيار، وأنا قعدت 7 سنين لم أذكرهم بأسمائهم، كنت بذكرهم باسم أهل الشر عسى أن يتراجعوا عن شرهم”.

يذكر أن مسلسل الاختيار 3 عرض العديد من التسجيلات المصورة التي وثقتها المخابرات المصرية لعناصر الإخوان المسلمين وهم يهددون ويتآمرون على البلاد.