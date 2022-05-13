أعلن الدفاع المدني تمكن مدني الخبر والفرق المساندة من طيران الأمن والإطفاء الجوي من إخماد حريق الظهران مول بعد ساعات من مكافحة النيران.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني: إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد حريق مجمع الظهران مول، مع استمرار أعمال التبريد والمتابعة، ولا إصابات.

حريق الظهران مول:

وكان الدفاع المدني أعلن في بيان مقتضب له أن مدني الخبر يباشر حريقًا في العوازل السقفية في مجمع الظهران التجاري، ولا زالت عمليات الإخماد مستمرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وقال الدفاع المدني في بيان إلحاقي: إن عمليات إخماد حريق مجمع الظهران التجاري ما زالت مستمرة بمشاركة طيران الأمن والجهات المساندة، دون تسجيل أي إصابات.