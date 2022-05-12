يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، للظهور بشكل مميز ضد الفيصلي اليوم، وخطف الثلاث نقاط.

نتائج الشباب ضد الفيصلي

ولعب الشباب ضد الفيصلي 23 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا لليوث بـ11 انتصارًا، مقابل 4 انتصارات لعنابي سدير، وخيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.

ونجح لاعبو الليوث في تسجيل 32 هدفًا خلال الـ23 مباراة السابقة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين، في حين تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي من إحراز 21 هدفًا.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الفيصلي على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة.