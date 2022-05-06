يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا؛ للظهور بشكل مميز ضد النصر اليوم، وخطف الثلاث نقاط.

نتائج النصر ضد الشباب

ولعب النصر ضد الشباب 25 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا نسبيًا لليوث، حيث نجح في تحقيق الفوز 10 مرات، مقابل 8 انتصارات للنصر، وتعادلا 7 مرات.

وأحرز لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 25 هدفًا في المباريات السابقة، فيما نجح لاعبو الليوث في تسجيل 29 هدفًا، وتمكن من الفوز بهدف دون رد في مواجهة الدور الأول هذا الموسم.

كلاسيكو الجولة الـ26

ومن المقرر أن يلعب الفريقان عند الساعة 8:50 مساء اليوم الجمعة، على ملعب مرسول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتشابه ظروف النصر والشباب قبل الكلاسيكو، حيث يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، وبفارق نقطة عن الليوث صاحب المركز الرابع.