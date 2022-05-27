أنهى نادي الشباب الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدفين دون رد في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من جديد..

كارلوس جونيور يسجل ويضيف الهدف الثاني ⚽️ الرائد 0 × 2 الشباب#الرائد_الشباب⁩

⁦#SPL⁩ | ⁦#SSC pic.twitter.com/sUu4bu7v1n — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 27, 2022

وكان البرازيلي كارلوس جونيور تقدم بالهدف الأول لليث بالدقيقة الرابعة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لـ الليث بالدقيقة الحادية والثلاثين.