يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للظهور بشكل مميز ضد الرائد اليوم، ومواصلة التقدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يسعى لتحقيق الفوز

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج عند اللعب أمام أندية بريدة على ملعبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يحقق الفوز آخر 11 زيارة، تعادل 5 مرات، وخسر 6 مرات.

ويطمح الليوث لتحقيق فوز غائب في بريدة منذ عدة مباريات، أملًا في تعثر النصر وخطف المركز الثالث منه، فيما يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لخطف الثلاث نقاط.

الليوث في مواجهة الرائد اليوم

ويلعب الرائد ضد الشباب عند التاسعة مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الليوث في المركز الرابع برصيد 50 نقطة.