أعلن نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، عن حسم صفقة جديدة رسميًّا، حيث تعاقد مع نجم فريق نجران، محمد عيسى اليامي.

اليامي شبابيًّا:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب اليامي ، بعد توقيعه على عقود انضمامه إلى الليوث لمدة 5 سنوات، بداية من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي السياق ذاته، تمنت إدارة نادي الشباب التوفيق للاعب محمد اليامي صاحب الـ20 عامًا، في مهمته المقبلة مع الليوث، كما قدمت الشكر إلى مجلس إدارة نادي نجران على التعاون لحسم الصفقة.

الشباب هذا الموسم:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الليوث المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.