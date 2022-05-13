نجح الشباب في استعادة نغمة الانتصارات، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تعثره في آخر 3 جولات.

الشباب يستعيد نغمة الانتصارات:

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز على نظيره الفيصلي بالأمس بهدف دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان آخر فوز حققه الليوث ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الباطن على الملعب ذاته في الجولة الـ23، يوم 5 مارس الماضي، عندما فاز برباعية دون رد.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بعد ذلك أمام الاتحاد والنصر، قبل أن يتعادل مع الطائي ليحصد نقطة واحدة من أصل 9 نقاط متاحة، وانتفض بالفوز على الفيصلي، ليرفع رصيده 50 نقطة في المركز الرابع.

شباك نظيفة وقوة هجومية:

وحافظ الليوث على نظافة شباكه للمرة التاسعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأصبح رابع أكثر الفرق تحقيقًا للفوز برصيد 14 انتصارًا، خلف الاتحاد المتصدر بـ19 انتصارًا، والهلال والنصر بـ16 انتصارًا.

وبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الثالث بقائمة الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 49 هدفًا، بعد فريقي الاتحاد والشباب.