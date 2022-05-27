تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من تحقيق فوز ثمين على حساب فريق الرائد بثنائية دون رد، في الجولة الـ28 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان البرازيلي كارلوس جونيور تقدم بالهدف الأول لليث بالدقيقة الرابعة، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لـ الليث بالدقيقة الحادية والثلاثين.

وفي الشوط الثاني، رفض الحكم شكري الحنفوش احتساب ركلة جزاء لنادي الرائد بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكان هتان باهبري أهدر فرصة الهدف الثالث لـ الليث بالدقيقة الخامسة والخمسين من عمر المباراة.

الشباب يهدد مركز النصر:

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 53 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة عن نادي النصر صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 30 نقطة في المركز الـ12 ويقترب من مراكز الهبوط.