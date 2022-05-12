نجح نادي الشباب في استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد فوزه على الفيصلي بهدف دون مقابل في الجولة الـ27 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تمريرة رائعة من العابد وهتان يسكنها في الشباك ⚽️

الشباب 1 × 0 الفيصلي#الشباب_الفيصلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/m0UPaqr7tO — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 12, 2022

ملخص مباراة الشباب ضد الفيصلي

وخيّم التعادل السلبي على الشوط الأول من عمر المباراة، حيث بدأ الليث المباراة بضغط هجومي سعيًا منه لإحراز الهدف الأول ولكن تألق الحارس مصطفى ملائكة حال دون ذلك.

وأقدم الحكم ماجد الشمراني على طرد ملائكة بالدقيقة الـ27 بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الـ18، وذلك بعد محاولته منع هجمة شبابية.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح هتان باهبري في إحراز الهدف الوحيد في المباراة بالدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من نواف العابد.

الليث يقترب من النصر صاحب المركز الثالث

أصبح رصيد الليث بعد الفوز 50 نقطة، في المركز الرابع وبفارق نقطة عن النصر صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 29 نقطة في المركز الـ12.