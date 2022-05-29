قال موقع TMZ: إنه تم إلقاء القبض على زوج نانسي بيلوسي، بول بيلوسي، 82 عامًا، في تهمتين منفصلتين وقع كلاهما في مدينة نابا بولاية كاليفورنيا، وذلك في منتصف الليلة الماضية.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تم اعتقاله من قبل أعضاء دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا، وكانت التهمتان هما DUI أو القيادة تحت تأثير الكحول، حيث بلغت نسبته في دمه 0.08 أو أعلى.

عقوبة زوج نانسي بيلوسي:

وقد تم تحديد الكفالة الخاصة به بمبلغ وصل إلى 5000 دولار، ولم تعلق نانسي بيلوسي بعد على اعتقاله، ولم تشر إلى ذلك أثناء إلقاء آخر خطاب عام لها، والذي كان بمناسبة تخرج طلاب جامعة براون في رود آيلاند.

ويمتلك الزوجان مزرعة عنب في نابا، بالإضافة إلى منزل في سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى العديد من العقارات الأخرى التي يمتلكها الزوجان.

من هو بول بيلوسي؟

هو رجل أعمال أمريكي ناجح، يفضل الابتعاد عن دائرة الأضواء الإعلامية رغم أن زوجته هي نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، وأول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تشغل هذا المنصب، والتي كانت لها مشادات مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي وصفها مرارًا بـ نانسي المجنونة أو Crazy Nancy.

ويدير بول شركة Financial Leasing Services، وهي شركة استشارات واستثمارات عقارية في سان فرانسيسكو، وكان صاحب نادي ساكرامنتو ماونتين ليونز من دوري كرة القدم المتحدة.