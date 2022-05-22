حصل أحمد بن فيصل الشهري أحد منسوبي وزارة الصحة على درجة الماجستير الوظيفي من معهد الإدارة العامة بالرياض في تخصص الموارد البشرية.

صحيفة “المواطن“، تهنئ أحمد الشهري بمناسبة حصوله على الماجستير، وتتمنى له مزيداً من التوفيق والنجاح في حياته العملية.