قال الرئيس التنفيذي لبنك الطعام السعودي، فيصل الشوشان: إن بيع الخضراوات بأسعار مخفضة، ورفض الشركات الغذائية مثل شركات الألبان تقليص كميات الإنتاج، تسبب في زيادة الهدر الغذائي بالمملكة.

وأضاف رئيس بنك الطعام السعودي، خلال تصريحات إلى برنامج 120 على قناة الإخبارية، أن عمليات البيع بأسعار بخسة يؤدي إلى إحداث فوضى في الأسواق، وبعض المنتجين يبيعون فقط لتعويض خسائرهم.

هدر الطعام:

ولفت الشوشان إلى التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لإيجاد حلول لهذه الظاهرة، حيث إن المسؤولين في وزارة الزراعة وجدوا حلولًا لمنع هذه الظاهرة السلبية، مشددًا على أن البيع بأسعار مخفضة وزيادة الإنتاج يؤدي إلى هدر في الطعام.

ونوه إلى أن عملية الهدر لا تقتصر على فوائض المطاعم والفنادق وقصور الأفراح، فهناك هدر ينتج عن سوء التخزين وعن المنتجات التي تدخل السوق ولا تباع، خاصة في قطاع المخبوزات.