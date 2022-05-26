كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، عن إعداد مراكز وأكاديميات للفتوى، مقاطع وأفلامًا توعوية مترجمة بمناسك الحج.

فيديو | الشيخ عبدالرحمن السديس: ندوة الفتوى في الحرمين ستنشئ مراكز معلومات وأكاديميات تعنى بجمع الفتاوى لعمل موسوعة وتحويلها رقميا #الإخبارية pic.twitter.com/QtJrcZ2sND — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 26, 2022

السديس يشدد على آداب الفتوى



وقال الشيخ السديس في اللقاء الإعلامي لندوة الحرمين: “يجب العناية بآداب المفتي في أسلوب الخطاب الذي يجمع ولا يفرق ويبني ولا يهدم، ويكون بأسلوب القيم والشمائل الإسلامية في الأدب، كذلك آداب المستفتي في مكانة أهل العلم وبيان منزلتهم وقدرهم في هذا الدين العظيم”.

موسوعة إلكترونية لفتاوى الحرمين

وتابع: “تعمل الندوة على إنشاء مراكز معلومات وأكاديميات تعنى بالفتوى، وتعنى بجمع الفتاوى لعمل موسوعة بالفتاوى التي تتعلق بالحرمين الشرفين، في قادة بيانات مع العناية بالترجمة للغات العالمية وتحويلها رقميًا ليعم نفعها للعالم الإسلامي”.

واستكمل: “نؤكد للعالم بأسره أنه من الحرمين انطلقت كرامة الإنسان والرحمة به، والاهتمام به ومنهج الوسطية والاعتدال”.

أفلام توعوية مترجمة

وأضاف: “يجري العمل على إعداد مقاطع مرئية توضح الأحكام، وأفلام مرئية توضح الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة مترجمة باللغات إلى العالم، وإعداد أدلة إلكترونية ترشد ضيوف الرحمن وتوعيهم بأهم الأحكام والمسائل التي تعرض لهم وتتفاعل مع الذكاء الاصطناعي والخصائص الديموغرافية”.

كما شدد على توعية العاملين وتأهيل على خدمة ضيوف الرحمن بالحكام والمسائل المهمة.