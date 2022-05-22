أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور التكاملي بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة ودورهم في خدمة قاصدي المسجد الحرام.

القوات الخاصة لأمن الحج

جاء ذلك خلال استقباله قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي وسعادة نائب قائد قوات أمن الحج والعمرة العميد الدكتور فواز بن عبدالله المتيهي، وسعادة مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام بالإنابة وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري وبعض قيادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أوجه التعاون المشترك

وبحث مع “البسامي” أوجه التعاون المشترك والأدوار التكاملية مع الجهات المعنية بخدمة قاصدي بيت الله الحرام والعديد من المحاور التي تؤكد بذل كل ما من شأنه تحقيق رؤى وتطلعات ولاة الأمر الميامين -حفظهم الله- في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.