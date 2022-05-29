التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة عسير، بحضور جمع من قيادات الرئاسة العامة.

وخلال اللقاء أكد معاليه على أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على كل مكلَّف حتى يقوم به من يكفي، قياماً بهذا الواجب العظيم الذي به تنتظم أمور الناس في دينهم ودنياهم، فلا قيام للناس إلا بهذه الشعيرة التي هي قطب الدين الأعظم والمهم الذي ابتعث الله به الأنبياء كما قال سبحانه ﴿وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ﴾.

وبيَّن معاليه أن من أعظم صفات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما قال سبحانه ﴿الَّذينَ يَتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذي يَجِدونَهُ مَكتوبًا عِندَهُم فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ يَأمُرُهُم بِالمَعروفِ وَيَنهاهُم عَنِ المُنكَرِ﴾.

وأكد معاليه على أن هذه الدولة المباركة أقامت هذه الشعيرة العظيمة منذ عهد الملك المؤسس الذي كان كان يُعيِّنُ بنفسه من الرجال المخلصين من يقوم بهذه الشعيرة، ثم أُسس لهذا الشأن هذا الجهاز الكبير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعاقب من بعده أبناؤه الملوك البررة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأضاف معاليه: لقد أنعم الله علينا في هذا الجهاز حيث سلك بنا طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

العمل لا يُقبل إلا بشرطين

وأكد معاليه على أن العمل لا يُقبل إلا بشرطين بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وموافقة العمل للمقتضى الشرعي، ليكون على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم طاعة ولي الأمر، وأن يكون وفق تعليمات ولي الأمر من التقيد بالأنظمة والتعليمات والتراتيب التنظيمية.

وبين الدكتور السند، أن الرئاسة أطلقت عدداً من المبادرات والحملات التوعوية التي لقيت تفاعلاً من المجتمع، ومن الجهات الحكومية وغير الحكومية من خلال الشراكة التميزة لتفعيل برامج الحملات وأنشطتها.

وأضاف معاليه؛ وما هذا المقر الذي تم افتتاحه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، إلا أحد الشواهد على عناية ولاة الأمر ودعمهم للرئاسة العامة لتقوم بمهماتها وواجباتها على أفضل وجه وأحسن صورة، فليس لنا مع هذه الدوافع والدواعم إلا العمل الجاد المخلص.

ووجه معاليه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على دعمه لفرع الرئاسة بالمنطقة وافتتاحه لمقره الجديد.

كما وجه عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم والتأييد منهما -أيدهما الله-.

