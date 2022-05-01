أوضح الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم مشروعية الخروج لصلاة العيد مشيرًا إلى أنها شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام يخرج لها المسلمون.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى

(مشروعية الخروج لصلاة العيد) pic.twitter.com/XP1bsyqIxM

— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) May 1, 2022

وقال في مقطع صوتي عبر موقع الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء إنه يسن الخروج إلى الصحراء القريبة من البلد وإن لم يكن هناك صحراء يمكن الصلاة في المساجد وكذا وقت المطر أو وقت البرد.

مشروعية صلاة العيد

وأضاف أنه كلما برز المصلون إلى ربهم في صحراء كان أفضل حتى الحُيض يجوز لهن الخروج لصلاة العيد لكنهن يعتزلن المصلى وذلك من أجل أن يشهدن دعوة المسلمين فهي مظهر عظيم من مظاهر الإسلام وشعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجب التفريط فيها.