تناول الشيخ الدكتور بندر بليلة عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام موضوع “تغير الفتوى حقيقته وأسبابه”، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الثانية من جلسات ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما.

مقطع مرئي | فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة يتناول تغير الفتوى حقيقته وأسبابه.#رئاسة_شؤون_الحرمين #الفتوى_في_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/1svxLbiVWf — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) May 31, 2022

وقال الشيخ بندر بليلة : “إنَّ الله لـمَّا أنعمَ على أبناءِ هذا الزمانِ بوسائل التقنيةِ الحديثة، سمعيةً وبصريةً وغيرَ ذلك، وكانت سِمتُها التطوُّرُ والتَّرقي، وما أثْمرَتْه هذه الوسائلُ من تَيَسُّرِ الحياة، وتذليلِ شؤونِ الناسِ وتسهيلِها”.

وأضاف “من الواجب على أهلِ الإسلامِ عُمومًا، وعلى أهلِ العلمِ وطَلَبتِه خُصوصًا: الإفادةَ من التقنيات الحديثة، ومواكبةَ تطوُّراتِها، وبيانَ ما يتعلقُ بها من أحكامِ الشرعِ المطهَّر وآدابِه وتعاليمِه”.

الفتوى منزلةٌ لا تنبغي إلا لعالمٍ راسخٍ

وتابع الشيخ بندر بليلة “الفتوى منزلةٌ لا تنبغي إلا لعالمٍ راسخٍ في العلم، أو مجتهدٍ متمكِّن، أو طالبِ عِلمٍ حَصَّل عُلومَ الآلة، وتكوَّنَت لديه الملكةُ الفقهيةُ التي تُخَوِّلُ له البحثَ والفتوى”.

وقال إن وسائلَ التقنية ليست قَصرًا على أحد من الناس، وربما اتخذها للفتوى وإبانةِ أحكامِ الشرعِ مَن ليس كُفؤًا لها ولا أهلا، فإنَّ من الضروريِّ الالتفاتَ إلى هذا الجانب.

وختم الشيخ بندر بليلة بقوله “لا بد من دعم الترجمةِ الآليةِ أو السريعةِ للأسئلة الواردةِ والأجوبةِ عليها، وذلك بتفريغ ثُلَّةٍ من طلبةِ العلمِ الوافدينَ الثقاتِ من أهل الجنسيات الأكثرِ شُيُوعا، وبخاصةٍ في المواسم”.