بعد أن رجحت ارتفاع الإصابات حول العالم، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن وقف انتقال عدوى جدري القرود خارج دول تفشيه.

وقالت الصحة العالمية في تصريحات إلى “العربية”: إنه لا يوجد أي دولة بمنأى عن خطر انتشار جدري القردة، متابعة: ندعو جميع الدول العربية للتأهب لرصد أي إصابة بجدري القردة.

الفيروس مستقر:

كما طمأنت الخائفين إلى أن الفيروس الطارئ مستقر، ولا يبدو أنه يميل إلى التحور.

وأوضح روزاموند لويس، رئيس أمانة “مرض الجدري”، وهي جزء من برنامج الطوارئ للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، في إحاطة اليوم الاثنين، أنه لا توجد أي دلائل على تحور الفيروس، بحسب ما نقلت رويترز.

من جهتها، قالت المسؤولة عن الأمراض الناشئة لدى المنظمة، ماريا فان كيرخوف: “نريد وقف انتقال العدوى بين البشر”، مؤكدة أنه يمكن القيام بذلك في الدول التي لم يتفشَّ فيها.

وضع يمكن السيطرة عليه:

كما شددت على أن الوضع الحالي يمكن السيطرة عليه، كما أشار إلى أنه غالبًا ما تكون الطفرات أقل مع هذا الفيروس.

إلى ذلك، أضاف أن الأمراض المعدية المتوطنة في غرب ووسط إفريقيا تميل إلى عدم التغيير.

بدورها، أوضحت وكالة الصحة الأوروبية أن خطر انتشار جدري القرود على نطاق واسع ضئيل للغاية. وقالت مديرة الوكالة أندريا أمون: إن “معظم الحالات الراهنة ترافقت مع أعراض مرض خفيفة، وبالنسبة إلى العامة، فإن احتمال الانتشار منخفضة للغاية”.