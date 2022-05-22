أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، عن إبلاغها بإصابة 92 حالة مؤكدة بجدري القرود، و28 حالة مشتبهة، من 12 دولة لا يتوطن فيها الفيروس.

وتوقعت المنظمة ظهور المزيد من الحالات المصابة بجدري القرود على مستوى العالم، وفقًا لـ”العربية”.

مهرجان مشبوه بجزر الكناري

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد كشفت عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أرجعت سبب تفشي مرض “جدري القرود” في العالم إلى مهرجان لتجمع الشواذ جنسياً على مستوى العالم.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذا المهرجان كان في جزر الكناري، وحضره أكثر من 80 ألف شخص من جميع مستوى العالم، وأنه كان هو البؤرة التي تفشى منها مرض “جدري القرود” إلى بقية أنحاء العالم.

وأكدت الديلي ميل أن هؤلاء الشواذ قد حضروا المهرجان فتفشى بينهم ثم عادوا لبلادهم وانتشر فيها.

والدول التي وصلها إليها الوباء حتى الآن هي: بريطانيا، إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، السويد، إيطاليا، أمريكا، كندا، أستراليا.

فحص في الحجر الصحي

وأعلنت إسرائيل عن تسجيل إصابة بجدري القرود، مساء أمس السبت، وهي الأولى في الشرق الأوسط بعد رصد عدة دول في أوروبا وأمريكا الشمالية إصابات على مدى الأيام الماضية.

وكشفت وزارة الصحة التابعة للاحتلال أن الرجل خالط شخصًا مصابًا بجدري القرود في الخارج، مشيرة إلى أنه تم أخذ عينة لفحصها ووضعها في الحجر الصحي.