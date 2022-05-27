أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها النظام، مستعرضة تلك العقوبات.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن عقوبة الاعتداء على الممارس الصحي تشمل السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.

تفاصيل الواقعة:

يذكر أن شرطة منطقة عسير أعلنت، اليوم الجمعة، القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات في محافظة المجاردة.

وقال الأمن العام، في بيان عبر حسابه بـ تويتر: إنه جرى إيقاف المواطن واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة.