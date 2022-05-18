أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد المستجد “كوفيد 19″، ليصبح بذلك إجمالي حالات الإصابة 761079 حالة.

وأضافت الصحة، في التقرير اليومي لكشف حالات كورونا، أنه تم تسجيل 556 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 745397 حالة ولله الحمد.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9123 حالة وفاة.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، حيث تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

كما تقرر إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة. كذلك عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

تأمين علاج كورونا

كما يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة مع إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.