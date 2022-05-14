كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، الوقت المناسب لزيارة الحوامل إلى الطبيب لمتابعة حالة الحمل.

الزيارة أثناء الحمل:

وأوصت الوزارة، في بيان، بزيارة الطبيب أثناء الحمل بين الأسبوع الأول والأسبوع الـ28 مرة واحدة شهريًّا، ومن الأسبوع الـ28 إلى الأسبوع الـ36 مرة واحدة كل أسبوعين، ومن الأسبوع الـ36 إلى الأسبوع الـ40 زيارة واحدة أسبوعيًّا.

عدد الزيارات:

وأوضحت الوزارة أن عدد الزيارات يزداد إذا كانت الحامل تعاني من حالات صحية مسبقًا، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل، وحال ظهرت مشاكل أثناء الحمل.