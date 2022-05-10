حثت وزارة الصحة الفتيات والنساء على تلقي لقاح فيروس الورم الحليمي للوقاية من سرطان عنق الرحم.

وقالت الصحة إن اللقاح نعمة ووقاية وعلاج، مؤكدة أن اللقاح آمن على البشر وفق العديد من الدراسات والأبحاث الطبية والإكلينينية.

وفي وقت سابق شددت الصحة على أهمية التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي في سن مبكر للوقاية من خطر الإصابة من سرطان عنق الرحم ورفع المناعة.

وظيفة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

هو لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يقي من الإصابة بمعظم حالات سرطان عنق الرحم إذا تلقته الفتاة أو السيدة قبل تعرضها للفيروس.

كما يمكن أن يقي من الإصابة بسرطان المهبل والفرج عند الإناث، فضلًا عن أنه قد يقي من الإصابة بالثآليل التناسلية وسرطان الشرج والفم والحلق والدماغ والرقبة عند الإناث والذكور.

ونظريًّا، قد يساعد أيضًا تطعيم الفتيان ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري المصاحبة لسرطان عنق الرحم في وقاية الفتيات من الإصابة بالفيروس عن طريق تقليل احتمالية انتقاله.