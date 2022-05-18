جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية تحصين الفتيات ضد فيروس الورم الحليمي والكشف الدوري المبكر للنساء، مشيرة إلى أن هذا اللقاح من أهم أسباب الوقاية من سرطان عنق الرحم.

ولفتت الصحة إلى أن تلقيح الفتيات في سن 9-13 عامًا ضد فيروس HPV ذو فعالية أكبر وبجرعة أقل عند أخذه في سن مبكرة، وهو عامل أساسي في الوقاية من سرطان عنق الرحم.

وفي وقت سابق قالت الصحة إن اللقاح نعمة ووقاية وعلاج، مؤكدة أن اللقاح آمن على البشر وفق العديد من الدراسات والأبحاث الطبية والإكلينيكية.

وظيفة لقاح فيروس الورم الحليمي البشري

هو لقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن يقي من الإصابة بمعظم حالات سرطان عنق الرحم إذا تلقته الفتاة أو السيدة قبل تعرضها للفيروس.

كما يمكن أن يقي من الإصابة بسرطان المهبل والفرج عند الإناث، فضلًا عن أنه قد يقي من الإصابة بالثآليل التناسلية وسرطان الشرج والفم والحلق والدماغ والرقبة عند الإناث والذكور.

ونظريًّا، قد يساعد أيضًا تطعيم الفتيان ضد أنواع فيروس الورم الحليمي البشري المصاحبة لسرطان عنق الرحم في وقاية الفتيات من الإصابة بالفيروس عن طريق تقليل احتمالية انتقاله.