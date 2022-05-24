أعرب المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي، عن استيائه من عدم توقف اللعب في الكلاسيكو أثناء إصابة الحارس الاتحادي مارسيلو غروهي.

واقعة الكلاسيكو ليست الأولى:

ونشر سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لمباراة سابقة بين الاتحاد والهلال، وشهدت تسجيل كارلوس إدواردو لهدف التعادل أمام العميد، رغم سقوط أحد لاعبيه للإصابة.

وعلق سعود الصرامي على مقطع الفيديو قائلًا: “في كلاسيكو سابق تكررت الحادثة، مدافع الاتحاد ساقط كان يجب إيقاف الكرة!!.. غروهي سقط كان يجب إيقاف اللعب”.

وتابع الصرامي حديثه عن الكلاسيكو عبر “تويتر”، قائلًا: “حامد البلوي قال هدف الهلال الأول لا يتناغم مع تعاليم الـFIFA؛ التي تناشد الفريقين بإخراج الكرة وإيقافه عند سقوط اللاعبين!”.

إصابة غروهي خسارة الاتحاد ضد الهلال:

وكان الحارس البرازيلي غروهي قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في الكلاسيكو، بعد تدخل مع زميله زياد الصحفي، ليحرز الهلال هدف التعادل، ولم يستطع استكمال المباراة، ليشارك راكان النجار بدلًا منه.

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهى الكلاسيكو بفوز الزعيم بنتيجة 3/ 1.

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