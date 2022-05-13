أعلنت الإمارات إقامة صلاة الجنازة على فقيد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم بعد صلاة المغرب.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية سوف تقام صلاة الغائب على روحه الطاهرة في جميع مساجد الدولة.

وفاة خليفة بن زايد آل نهيان:

وكانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات قد نعت إلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيًا مرضيًّا اليوم الجمعة 13 مايو.

إعلان الحداد في الإمارات:

كما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة – رحمه الله- مدة 40 يومًا اعتبارًا من اليوم، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارًا من اليوم.