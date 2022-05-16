دعا صندوق التنمية العقارية مستفيدي منتج البناء الذاتي إلى سرعة تقديم شهادة الإشغال (إتمام البناء) خلال المدة المحددة من توقيع العقد التمويلي المدعُوم وذلك تأكيداً لاستمرارية الدعم السكني.

إجراء بإيقاف الدعم السكني

وحذر المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية، حمود العصيمي، أنه في حال عدم التزام المستفيد من منتج البناء الذاتي بالمدة المحددة للانتهاء من مرحلة بناء المسكن؛ سيتم اتخاذ إجراء إيقاف الدعم السكني حتى إصدار شهادة الإشغال وتقديمها للصندوق العقاري من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق.

وقال العصيمي، إن الصندوق وقبل انتهاء المدة المحددة للبناء حسب ما نص عليه العقد التمويلي، قام بإشعار مستفيدي البناء الذاتي ممن أكملوا 3 سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي برسائل تذكيرية تؤكد على أهمية سرعة استخراج شهادة الإشغال.

شهادة الإشغال ومنصة بلدي

وأضاف أن إصدار شهادة الإشغال التي يتم استخراجها من منصة بلدي، وثيقة تؤكد أن مستفيد البناء الذاتي باشر مراحل بناء مسكنه وأكمله وفق المعايير الهندسية والفنية.

وأكد حرص الصندوق العقاري على اكتمال بناء مساكن مستفيدي “البناء الذاتي” خلال المدة الزمنية المحددة أثناء توقيع العقد التمويلي.