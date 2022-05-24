على وقع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بسبب تايوان، أعلن رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، الاثنين، أن لدى بلاده خطط طوارئ للتحرك إذا وقع هجوم على تايوان.

سياسة حيال تايوان:

كما قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أيضًا: إن السياسة الأمريكية حيال تايوان “لم تتغير”، بعدما أكد الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني.

وأكد أوستن لصحافيين بعدما سئل عن معنى كلام بايدن “سياستنا لم تتغير”، وفق ما نقلته “وكالة فرانس برس”.

الصين لأميركا: تلعبون بالنار:

في المقابل، ردت الصين على التصريحات الأمريكية قائلة: إن الولايات المتحدة تلعب بالنار بشأن الجزيرة، واعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني اليوم أن الولايات المتحدة “تلعب بالنار”، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية.

وقال تجو فينغليان وهو متحدث باسم المجلس الذي غالبًا ما يُعتبر بمثابة الحكومة الصينية: إن الولايات المتحدة “تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها”.

إشارات خاطئة:

وكانت وزارة الخارجية الصينية دعت في وقت سابق اليوم الرئيس الأمريكي إلى عدم إساءة التقدير أو “التقليل من تصميم بكين الراسخ على حماية سيادتها وشؤونها”.

وحث وانغ وين بين، المتحدث باسم الخارجية، الولايات المتحدة، على تجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى التي تشجع الانفصال في جزيرة تايوان.