وثق مقطع فيديو إقبال السائحين والزوار للاستمتاع بأجواء جبال السودة في منطقة عسير، حيث امتزجت الجبال مع الضباب في مشهد مبهج.

وأظهر المقطع، تدفق الضباب فوق مرتفعات السودة في لوحة فنية بديعة زادت من جمال وبهاء المنطقة.

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة.