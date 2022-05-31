أصدرت لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني 14 قرارًا تقضي بفرض جزاءات في حق عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لمخالفتها أنظمة ولوائح وقرارات المجلس بمجموع غرامات بلغت (2,719,100) ريال سعودي.

تفاصيل غرامات الضمان الصحي

وأضاف المجلس بأن تلك القرارات كانت نتيجة مخالفة عدد من شركات التأمين الصحي المؤهلة لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة، والتي يحرص المجلس على تطبيقها انطلاقًا من دوره الإشرافي والرقابي في ظل سعيه إلى أن يكون جهة تنظيمية رائدة تعمل على تعزيز الجودة والكفاءة وتمكين المستفيدين للحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين.

ويحرص مجلس الضمان الصحي على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مما يتطلب ضرورة رفع التزام أطراف العلاقة التأمينية في سبيل تحقيق التكامل داخل القطاع.

تسهيل جميع الصعوبات

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور ناصر الجهني أن المجلس يعمل على تسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه أطراف العلاقة التأمينية من خلال إجراءات تنظيمية تطبقها أنظمة المجلس ولوائحه التنفيذية.

وأكد الجهني بأن المجلس قام باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الجهات المشمولة باختصاصات المجلس لضمان تحقيق أعلى درجات الالتزام وأفضل المعايير التي تمكن المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم بكل يسر وسهولة.