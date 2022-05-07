ارتضى فريقا الطائي والرائد بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 لـ بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت الدقيقة الـ18 شهدت إحراز الرائد للهدف الأول عبر اللاعب أحمد الزين.

ملخص مباراة الطائي والرائد:

ثم عاد فارس الشمال ورد بهدفين في الدقيقتين الـ34 والـ48 عبر اللاعبين الجزائري أمير سعيود والأرجنتيني فيغيروا.

وفي الشوط الثاني، سجل رائد الغامدي هدف التعادل لـ الرائد بالدقيقة الـ75.

ثم سجل الرائد هدفًا ثالثًا عبر اللاعب إدواردو هنريكي بالدقيقة الـ79 ولكن تم إلغاؤه من قبل حكم المباراة.

وأصبح رصيد فارس الشمال بعد التعادل 28 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما أصبح رصيد الرائد 30 نقطة في المركز التاسع.