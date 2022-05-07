أنهى نادي الطائي الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بنتيجة 2/ 1، ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان أحمد الزين تقدم بالهدف الأول لـ الرائد بالدقيقة الثامنة عشرة.

بأسيست رائع من موسونا وإنهاء مميز #الطائي يسجل هدف التعادل ⚽

الطائي 1 × 1 الرائد#الطائي_الرائد#SSC | #SPL pic.twitter.com/3EBTymVGoH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 7, 2022

ونجح فارس الشمال في إحراز هدفين عبر كل من الجزائري أمير سعيود والأرجنتيني توبياس فيغيروا في الدقيقتين الـ 34 والـ،45.