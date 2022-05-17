غطت العاصفة الترابية العاصمة الرياض، مع الساعات الأولى لليوم الثلاثاء، مُحملة بأطنان الأتربة والغبار.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق أن تصل العاصفة الترابية إلى مدينة الرياض والمنطقة الشرقية بعد أن تكونت في صحراء العراق، ومرت بدولة الكويت.

وبينت لقطات العاصفة الترابية التي تسببت في حالة من انخفاض الرؤية وانعدامها ببعض المناطق.

ارتفاع درجات الحرارة:

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه منطقة جدة أعلى درجة الحرارة في المملكة اليوم بـ 49 درجة مئوية، بالتزامن مع بلوغ نسبة الرطوبة إلى 10%، وتواجد العوالق الترابية والأتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.