عثر شخصان من راكبي زوارق الكاياك، في إحدى الولايات الأمريكية على جمجمة عمرها 8 آلاف عام في قاع نهر.

وقالت الشرطة الأمريكية، إنه من المقرر إعادة جمجمة غير مكتملة اكتشفها الصيف الماضي اثنان من راكبي زوارق الكاياك في مينيسوتا، إلى المسؤولين الأصليين، ويقدر عمرها بنحو 8 آلاف عام.

لغز جريمة قتل

في سياق متصل، أوضح قائد شرطة مقاطعة رينفيل سكوت هابل، إن “راكبي الكاياك عثرا على الجمجمة في نهر مينيسوتا الناضب بسبب الجفاف على بعد حوالي 180 كيلومترًا إلى الغرب من مينيابوليس”، مضفا “ظن الراكبان أنها قد تكون على صلة بقضية شخص مفقود أو جريمة قتل”.

وتابع قائد الشرطة “أنه أمر بنقل الجمجمة إلى فحص طبي شرعي وفي النهاية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، حيث استخدم عالم أنثروبولوجيا تقنية التأريخ بالكربون لتحديد أنه “من المحتمل أن تكون جمجمة شاب عاش بين عامي 5500 و6000 قبل الميلاد”، مضيفا “لقد كانت صدمة لنا أن تلك العظمة بهذا العمر”.

وقال عالم الأنثروبولوجيا إن “جمجمة الرجل التي تم العثور عليها بها تجويف، وربما يشير إلى سبب الوفاة لصاحب هذه الجمجمة القديمة”.