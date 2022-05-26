عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على مفقود الدلم بمنطقة الرياض، متوفى، على بعد 6 كيلومترات من مركبته بعد أيام من البحث عنه من قبل فرق البحث والمتطوعين.

العثور على مفقود الدلم:

وأوضح الفريق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم العثور على مفقود الدلم من خارج أعضاء الفريق، متوفى، ويبعد عن سيارته قرابة الـ6 كيلومترات.

وأضاف الفريق أنه شارك في مهمة العثور على مفقود الدلم أكثر من ٥٠ عضوًا من أعضاء فريق أنجاد، وبمساعدتهم تم نقل جثمان المفقود.

تعازي لذوي المتوفى:

ووجه الفريق البحثي أحر التعازي لأهل المفقود وذويه، وخالص الشكر لجميع من شارك في هذه المهمة من جهات أمنية ومتطوعين وفرق تطوعية.

كان تم العثور على مركبة مفقود الدلم في وقت سابق، خالية، فيما وصالت الفرق البحثية مهامه في العثور عليه.