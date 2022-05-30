نجحت القوات المسلحة في نيبال في التوصل إلى مكان تحطم طائرة ركاب كانت قد اختفت أمس وعلى متنها 22 شخصًا وتم إرسال فرق البحث إلى الموقع الذي تم تحديده.

مصير الطائرة المفقودة في #نيبال ينكشف.. السلطات تعلن عن تحطمها والعثور على 14 جثة من ركابها البالغ عددهم 22 راكباً#العربية pic.twitter.com/kM8b5wSInj — العربية (@AlArabiya) May 30, 2022

وتم العثور على 14 جثة من أصل 22 شخصًا كانوا على متن الطائرة (19 مسافرًا و3 من طاقم الطائرة) والعمل جارٍ على كشف مصير باقي الأشخاص.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني النيبالي، بعد يوم على وقوع الحادث: “عثر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلًا للعثور على البقية.. الطقس رديء جدًا لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى موقع حادثة التحطم”.

لغز اختفاء طائرة نيبال

وبالأمس قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن طائرة ركاب تقل 22 شخصًا قد فقدت، حيث أقلعت الطائرة توين أوتر التي تديرها شركة تارا إير في الساعة 9:55 صباحًا من يوم أمس وفقدت في الـ 10:10 دقائق، أي أنه تم فقدان الاتصال بعد 15 دقيقة بالضبط من الإقلاع، وهو ما شكل لغزًا حول اختفائها.

استمرار عمليات البحث

وقال المتحدث باسم شركة تارا اير، سودارشان بارتولا، لوكالة فرانس برس: نحاول تحديد المنطقة المحتملة التي قد تكون فيها الطائرة، حيث تتجه فرق البحث والإنقاذ من الشرطة والجيش نحو هذا الاتجاه، ولكن سوء الأحوال الجوية قد أعاق عملية البحث.

وقال فانيندرا ماني بوخاريل، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن طائرتين هليكوبتر تم نشرهما لإجراء عملية بحث، لكن الرؤية منخفضة، ومن المرجح أن يعرقل الطقس السيئ عملية البحث.