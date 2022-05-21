شيعت جموع غفير في العراق، الشاعر العراقي الراحل مظفر النواب إلى مثواه الأخير في جنازة رسمية بحضور عدد كبير من المسؤولين والأدباء والمثقفين والشعراء.

وقد ونشر مكتب رئيس الوزراء العراقي صورًا من مراسم الدفن وعلق عليها بالقول : شارك رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مراسم تشييع جثمان الشاعر العراقي الكبير في مقر الاتحاد العام للأدباء.

وفاة مظفر النواب

وكان الشاعر العراقي توفي يوم أمس في أحد مستشفيات إمارة الشارقة في الإمارات ونقل اليوم إلى العراق ومن المقرر أن يدفن في البصرة بناء على وصيته.

يذكر أن مظفر النواب ولد في بغداد عام 1934، لإحدى العائلات الأرستقراطية، التي تقدر الفن والشعر والموسيقى، حتى أصبح من أشهر شعراء العراق، والعالم الثقافي.

وعرف النواب بمعارضته للحكومات العراقيةّ، ما تسبب في ملاحقته أمنيًا، وسجنه لعدة سنوات، ثم لجوئه للعيش في بعض العواصم العربية ومنها بيروت، وبعض البلدان الأوربية بعد ذلك. ومن أشهر قصائده : جسر المباهج القديمة، وبيان سياسي، والقدس عروس عروبتكم، ووتريات ليلية.. وغيرهم.