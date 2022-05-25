تحدث الكاتب أحمد العرفج عن فوز الفيحاء بلقب كأس الملك على حساب نادي الهلال، مشيدًا بدعم القيادة لـ القطاع الرياضي الذي أسفر عن تتويج فرق جديدة بلقب كأس الملك.

وقال العرفج في برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا الخليجية: “في آخر 10 سنوات تُوجت 3 فرق تحمل حرف الفاء باللقب وهم الفيصلي والفتح والفيحاء، هذا إن دل يدل على دعم الرياضة بشكل رائع في المملكة من قبل القيادة ورؤية 2030 التي أخرجت لنا فرقًا جديدة تُتوج باللقب”.

وأضاف العرفج: “لم يُعد هناك مسمى فريق صغير وآخر كبير، الفرق كلها تنافس بقوة، وهذا شيء رائع”.

يذكر أن آخر موسمين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، شهدت تتويج كل من الفيصلي والفيحاء باللقب للمرة الأولى في تاريخهما.