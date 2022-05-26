قدم عضو شرف نادي الفيحاء، عبدالرحمن بن سليمان العسكر، دعمًا ماليًّا للفريق البرتقالي بعد التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

العسكر يدعم الفيحاء ماليًا

ولفت نادي الفيحاء في بيان إلى أن العسكر قدم دعمًا ماليًا يُقدر بـ50 ألف ريال، بمناسبة الفوز بالبطولة، وأعرب مجلس الإدارة برئاسة عبدالله أبانمي عن شكره وتقديره لهذا الدعم غير المستغرب؛ والذي سيكون حافزًا للنادي.

وتوج الفريق الفيحاوي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح بنتيجة 3/ 1، ليحقق العديد من المكاسب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مواجهة قوية ضد التعاون

على الجانب الآخر، ينتظر الفريق الفيحاوي مواجهة هامة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، فيما يقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 29 نقطة.