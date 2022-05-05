توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم:

وتسجل مدينة العلا أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما تسجل مدينة شرورة أدنى درجة حرارة بـ12 درجة مئوية، فيما جاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم كما يلي: العلا 44 درجة مئوية، والقريات 43، ومكة المكرمة 42، والرياض والدمام 41، والمدينة المنورة ووادي الدواير 40 مئوية.

كما تسجل جازان والخرج والأحساء 39، وبريدة والدوادمي 38، ونجران والطائف والقنفذة 37، وجدة وحفر الباطن وينبع 36، وحائل والوجه 33، وطريف 32، وتبوك 31 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: شرورة 12 درجة مئوية، ورفحا 14، وأبها 15، وتبوك والباحة 17، وسكاكا 18، وعرعر 19، وطريف 20، وحفر الباطن وينبع 22، والمدينة المنورة والرياض والدمام 26، ومكة المكرمة وجدة والأحساء والعلا 27، والطائف 30 مئوية.