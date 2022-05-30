تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، مع وسم “معنفة الموسم” الذي تم تداوله على موقع تويتر حول تعرض فتاة للتعنيف والضرب من قبل والدها بمنطقة جازان بحسب ما قاله مغردون.

اختي الكريمة ، متواجدين لحمايتكم ومساعدتكم ، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرين لك — مركز بلاغات العنف الأسري1919 (@HRSD_1919) May 30, 2022

صراخ طفلة بأحد المنازل

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو وثق صراخ طفلة داخل أحد المنازل، حيث تعرضت للتعنيف والضرب. وقال متداولو المقطع إن الواقعة حدثت في جازان وأن المعنف هو والد الطفلة.

العنف الأسري يتفاعل

ودشّن مغردون عبر تويتر هاشتاق بعنوان “معنفة الموسم” طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتحقق من صحة المقطع والعمل على إنقاذ الفتاة.

وعلق مركز بلاغات العنف الأسري على البلاغ والمقطع المتداول بقوله “أختي الكريمة، متواجدون لحمايتكم ومساعدتكم، نأمل التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، شاكرون لك”.