سيغيب كل من سالم الدوسري والحارس محمد العويس عن مواجهة الهلال ضد نادي ضمك، غدًا السبت في الجولة الـ26 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

إصابة العويس وسالم الدوسري مُربكة لـ الهلال:

وتواجد العويس في العيادة نظير شعوره بآلام في مشط القدم ولم يشارك في تدريبات اليوم، كما لم يشارك سالم الدوسري في التدريبات نظير تعرضه لالتهابات في الحلق، كما يغيب سلمان الفرج عن مباراة ضمك لعدم الجاهزية.

يذكر أن الهلال كان خسر من فريق الفيحاء الثلاثاء الماضي في دوري المحترفين وتجمد رصيده عند 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق 11 نقطة عن نادي الاتحاد صاحب المركز الأول.

ويسعى نادي الهلال للفوز على ضمك من أجل الوصول للنقطة رقم 52، مع تمنيات الهلاليين بخسارة الاتحاد من نادي الفتح، حيث انطلقت المباراة بينهما قبل قليل بالجولة الـ26 دوريًّا.