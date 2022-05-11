نجح الفريق الكروي الأول بنادي العين في التتويج بلقب الدوري الإماراتي الممتاز لكرة القدم “دوري أدنوك للمحترفين” موسم 2021/ 2022 قبل نهايته بـ3 جولات.

العين يضرب بخماسية:

وتمكن الزعيم الإماراتي من الفوز على نادي الجزيرة بخماسية دون رد، في الجولة الـ23 ليفوز باللقب رقم 14 في تاريخه.

وقدم الزعيم أداء قويًّا من بداية المباراة، وكان عازم على الفوز لحصد اللقب، وبدأ هجومه الكاسح على مرمى الجزيرة، من الدقيقة الأولى.

وسجل خماسية الزعيم كل من “التوجولي لابا كودجو 4 أهداف، والإماراتي صاحب الأصول البرازيلية كايو كانيدو هدفًا”.

الزعيم في الصدارة بفارق 10 نقاط كاملة:

يتواجد نادي العين في الصدارة برصيد 58 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن نادي الشارقة، أما نادي الجزيرة فيتواجد بالمركز الرابع برصيد 45 نقطة.