توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، وصول موجة من الغبار الزهري، إلى الرياض بعد صلاة العشاء مساء اليوم الاثنين داعيًا إلى توخي الحيطة والحذر.

وطالب الحصيني عبر حسابه الشخصي على تويتر، المواطنين بالاحتياط، مطالبًا من لديه مناسبة في مكان مكشوف أن يأخذ حذره تجاه هذا الأمر.

تحذير من الغبار الزهري

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحذر فيها الحصيني المواطنين من الغبار الزهري، بل سبقها تحذيرات له من تحرك موجة الغبار في اتجاه محافظات الشرقية الشمالية ثم القصيم فالرياض، موضحًا أن موجة الغبار الزهري ستتراوح حدتها من خفيفة إلى متوسطة.

وكان الحصيني أن كشف في وقت سابق أن منطقة جدة قد احتلت المركز الثالث على مستوى العالم يوم أمس الأحد 1443/10/14، من حيث درجات الحرارة الأعلى على مستوى الـ 24 ساعة الأخيرة، متوقعًا أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على منطقتي مكة والمدينة بالتزامن مع وجود رياح وغبار في الجو.

ارتفاع درجات الحرارة

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه منطقة جدة أعلى درجة الحرارة في المملكة اليوم بـ 49 درجة مئوية، بالتزامن مع بلوغ نسبة الرطوبة إلى 10%، وتواجد العوالق الترابية والاتربة المثارة على مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، نجران وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.