أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الثلاثاء، نصائح عدة عند استهلاك الدهون، والتي تعتبر أحد المصادر الغنية بالطاقة، والتي يستخدمها جسم الإنسان للنمو والقيام بوظائفه الحيوية.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها بموقع “تويتر” إن الدهون تعد أحد العناصر الغذائية الرئيسية للإنسان، وتعد مصدرًا غنيًا بالطاقة، إذ يمد الجرام الواحد من الدهن جسم الإنسان بـ 9 سعرات حرارية.

أنواع الدهون وفوائدها

وأضافت أن الدهون لها 3 أنواع هي المشبعة وغير المشبعة التي تنقسم إلى “أحادية ومتعددة”، والمتحولة، ويجد الفرد مصادرها في الزبدة وزيت جوز الهند، وزيت النخيل، اللحوم عالية الدهون كاللحوم الحمراء والمصنعة.

وتتضمن فوائد الدهون حسب ما أشارت إليه الهيئة العامة للغذاء والدواء:

1- مصدر للطاقة.

2- تساعد في امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينات (A,D,E,K).

3- تعمل كوسادة لبعض الأعضاء في جسم الإنسان.

4- تضفي نكهة وقوام للأطعمة.

أضرار كثرة استهلاك الدهون

ولفتت إلى أن كثرة استهلاك الدهون مرتبطة بارتفاع معدلات الأمراض المزمنة التي تشكل وفياتها ما يقارب 73% من إجمالي الوفيات في المملكة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية لعام 2018.

وقدمت في نهاية الإنفوجراف، نصيحة بالكميات الموصى بها لتناول الدهون، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، إذ نوهت بألا يتجاوز استهلاك الفرد من الدهون المشبعة 10% من مجموع السعرات الحرارية اليومية.

فيما شدد دليل الطبق الصحي السعودي على ألا يتجاوز الرجل تناول الدهون المشبعة أكثر من 30 جرامًا، أما المرأة فلا تتناول أكثر من 20 جرامًا.