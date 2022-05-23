حَذَّرَتِ الهيئةُ العامَّةُ للغذاءِ والدواءِ من منتجات زبدة الفول السوداني للعلامة التجارية (Jif)؛التي تحمل أرقام الدفعة التي تبدأ من (1274425) حتى (2140425)، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.

أجراءات من الهيئة:

وأكَّدَتِ “الهيئةُ” أنها تتخذُ الإجراءاتِ اللازمةَ للتأكُّدِ من خلو الأسواق المحلية من المنتجات بأرقام الدفعات المُحذَّر عنها، كما توصي المستهلكين بتجنُّب استهلاكها، والتخلص مما لديهم منها؛حفاظاً على صحتهم، مشددة أنَّها تتابع ما يستجد في هذا الموضوع.

أمراض عديدة:

وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنَّ الأغذية الملوثة ببكتيريا “السالمونيلا” تسبِّبُ في أغلب الحالات أعراض الحمى، والصداع، والقيء، والغثيان، وتشنجات البطن، والإسهال.